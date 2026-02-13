鉄建建設 [東証Ｐ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比37.2％増の38.1億円に拡大し、通期計画の43億円に対する進捗率は88.8％に達し、5年平均の86.1％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比98.4％増の4.8億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績であ