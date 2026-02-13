日本甜菜製糖 [東証Ｐ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比88.5％減の5.7億円に大きく落ち込んだ。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の9億円→47億円(前期は27億円)に5.2倍上方修正し、一転して73.9％増益を見込み、一気に38期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月