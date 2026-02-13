ＡＳＪ [東証Ｓ] が2月13日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比20.6％減の2700万円に減り、通期計画の7000万円に対する進捗率は38.6％にとどまったものの、5年平均の22.9％を上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比79.7％減の4300万円に大きく落ち込む