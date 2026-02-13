オートウェーブ [東証Ｓ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比17.3％増の3億6000万円に伸び、通期計画の4億5800万円に対する進捗率は78.6％となり、5年平均の79.7％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比5.8％減の9800万円に減る計算にな