ジェイホールディングス [東証Ｓ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期の連結最終損益は2億5600万円の赤字(前の期は3億8700万円の赤字)に赤字幅が縮小し、26年12月期も1億7000万円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。6期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終損益は5100万円の赤字(前年同期は6700万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-142.9％→-71.6