オーケーエム [東証Ｓ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比31.4％増の11.8億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の9.8億円→12.5億円(前期は7.4億円)に27.6％上方修正し、増益率が32.4％増→68.9％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来