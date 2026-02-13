ピジョン [東証Ｐ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比3.0％増の136億円になり、従来予想の129億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。26年12月期も前期比3.4％増の141億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比32.3％減の30.1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の13.0％→10.9％に低下し