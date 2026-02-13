ビーイングホールディングス [東証Ｓ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比0.4％増の22.6億円になり、26年12月期も前期比3.7％増の23.5億円に伸びを見込み、8期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。11期連続増収、9期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を25.5円→26.5円(前の期は1→4の株式分割前で44円)に増額し、今期は15円とし、前期の株式分割を考慮した