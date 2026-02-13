2026年2月12日、韓国メディア・京觶新聞はドナルド・トランプ米大統領が、ホワイトハウスで開かれた石炭産業活性化関連イベントで、韓国や日本などとの合意を通じた、石炭輸出の大幅な拡大を主張したと伝えた。記事によると、トランプ大統領は演説で「米国は現在、世界最大のエネルギー生産国であり、その差はさらに拡大する」と述べた上で、「ここ数カ月で日本、韓国、インドなどと歴史的な貿易協定を結び、石炭輸出量を大