国連のグテーレス事務総長は2月12日、声明を発表し、国連総会が新たに設置した「AI独立国際科学パネル」のメンバー40人を3年間の任期で任命したと明らかにしました。中国からは、上海交通大学人工知能研究院と上海人工知能研究院で院長を務める宋海涛氏、中国工程院院士（アカデミー会員）でクラウドコンピューティング技術の専門家である王堅氏の科学者2人が選出されました。声明によると、パネルのメンバーは、国際電気通信連合