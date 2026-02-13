第７６回ベルリン国際映画祭が１２日（日本時間１３日未明）開幕した。最高賞の金熊賞を競うコンペティション部門には、制作国もジャンルも多様な２２作品が出品され、日本画家である四宮義俊監督初の長編アニメーション「花緑青が明ける日に」も選ばれている。（ベルリン石塚恵理）ベルリン国際映画祭は、フランスのカンヌ、イタリアのベネチアに並ぶ世界三大映画祭の一つ。２００２年には宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」