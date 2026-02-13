最終学歴を「東洋大卒」と偽ったと指摘され、公職選挙法違反の疑いなどで刑事告発された静岡県伊東市の田久保真紀前市長（５６）側が、県警に対し、「卒業証書」とされる文書の提出を拒否したことが、捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、田久保氏側は１３日までに県警に文書で回答した。県警は１月２９日に初めて任意で事情聴取し、文書の任意提出を求めたが、田久保氏は回答を留保していた。代理人弁護士は