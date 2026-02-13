大相撲の大関安青錦（２１）＝安治川＝が１３日、都内の部屋で稽古を行った。四股、すり足、ぶつかりなど基礎運動で汗を流した。１月の初場所で昨年九州場所に続く、新大関優勝を果たした安青錦。相撲を取る稽古は大阪入り後に開始する予定と明かし「しっかり準備をしています」と基礎を重視している。巡業がない２月はジム通いを行い「全てもう一回り強く大きくしないといけない。全体的に強くなれたらいい」とテーマを明かし