Photo: amito 好評につき追加販売！先行販売で約3億円の総支援額を集めた「Nape Pro（ネイププロ）」。ギズモード・ジャパンとキーボードーメーカー「Keychron（キークロン）」が共同開発するトラックボールマウスです。いま僕の手元にあるのはの最新版のNape Pro試作機。ボタンやホイールの調整を終え、ほぼ製品に近いモデルを数日使うことができたので、ハードウェアの仕上がりをお伝えし