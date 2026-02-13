世界最初の商用マイクロプロセッサであるインテルの4004とはどういうシステムだったのか？ 今回は、その解説をハードウェア面から行う。なお、4004の開発のきっかけなどに関しては、過去記事「窓辺の小石(248) DENTAKU」を参照していただきたい。4004は、1971年に発表され、PチャネルシリコンゲートMOS FET（metal-oxide-semiconductor field-effect transistor）技術で、回路が作られている。プロセスルール（最小加工寸法などを