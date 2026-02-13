シンプルな無地アイテムは使いやすいけれど、コーデが少し物足りなく感じることも。そんなときに取り入れてみてほしいのが、ドット柄です。色味によっては柄物でも派手になりすぎず、ほどよく存在感をプラスしてくれそう。今回は、【グローバルワーク】から大人におすすめの「ドット柄アイテム」をピックアップ。いつもの着こなしにちょっと変化をつけたい人は、ぜひチェックしてみて。 大人のドット柄スカ