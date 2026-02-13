スノーボード男子ハーフパイプミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われ、出場した日本の4選手全員が見事なランを見せて決勝進出を決めた。2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は1月17日のW杯で複数箇所を骨折し、満身創痍の中、1本目に83.00点、2本目に85.50点をマークし、7位で決勝に進出した。日本勢躍動の裏で伝説の男が、会場を訪れていた。大歓声を受け、