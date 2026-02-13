左からSUPER BEAVER、杉田智和、阪口大助、釘宮理恵、安藤尚也監督 杉田智和、阪口大助、釘宮理恵、安藤尚也監督、SUPER BEAVERが13日、都内で行われた『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』初日舞台挨拶に登壇した。【写真】坂田銀時の着ぐるみに挨拶をする渋谷龍太（SUPER BEAVER）シリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7,300万部、空知英秋氏により「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載されていた漫画『銀魂