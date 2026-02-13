スカイスポーツが伝えたJリーグが海外から異例の注目を浴びている。衛星放送「スカイスポーツ」のドイツ語版が2月12日、Jリーグ特別大会「百年構想リーグ」の引き分け廃止について「日本のサッカーに革命を起こそうとしている」と報じた。今年8月から始まるシーズン移行にあたり、端境期にあたる今年上半期に開催中の百年構想リーグ。同点で試合を終えると、PK戦で勝敗を決する。PK戦の勝者には勝ち点2、敗者には勝ち点1が与え