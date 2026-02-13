大相撲の大関・安青錦（安治川）が１３日、東京・江東区の部屋で行われた朝稽古で汗を流した。四股、すり足、４０キロの重りを持っての小刻みなスクワットなどの基礎運動に時間を割いた。ぶつかり稽古では部屋の幕下以下に胸を出し、最後は自身もぶつかった。初場所で２０年ぶりとなる新大関優勝を果たし、春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）では初の綱取りに挑む。綱への意識を問われると「そういうのはない。重