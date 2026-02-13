元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が１３日までにＳＮＳを更新。お気に入り洋服ショットが反響を呼んでいる。インスタグラムで「今年このダウンばっかり着てた」とつづって、黒のオーバーサイズのダウンを着てカメラ目線の姿をアップした。この投稿には「おとなのいろけ！」「メロメロになっちゃう」「カッコつけてても可愛いが勝つ」「ズルい顔」「好きな顔過ぎて滅」「雰囲気が良い」などの声が寄せられている。