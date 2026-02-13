アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公開記念初日舞台あいさつが13日、都内で行われ、坂田銀時役・杉田智和、志村新八役・阪口大助、神楽役・釘宮理恵、安藤尚也監督が登壇した。【集合ショット】銀さんにエリザベスも登場！笑顔のSUPER BEAVER＆杉田智和ら今作は、テレビアニメシリーズで「吉原炎上篇」としてアニメ化されたエピソードを、新たに製作。声優陣の変更はなかったが、真選組や桂が登場す