オリオールズからFAでロッキーズに入団した菅野智之（36）が日本時間13日、アリゾナ州スコッツデールでキャンプイン。キャッチボール、守備練習、ダッシュなどをこなし、最後はファンにサインをして引き上げた。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦同11日に年俸510万ドル（約7億8000万円）でロッキーズと1年契約を結んだことが発表された菅野。キャンプイン直前での所属先