千葉ロッテマリーンズは13日、沖縄県糸満市の西崎運動公園で1軍の2次キャンプをスタートさせた。初日はライブBP（実戦形式の打撃練習）が行われ、新外国人のジャクソン、カスティーヨ、ロングと、石川柊、小島が登板した。DeNAから移籍したジャクソンはポランコ、上田を相手に20球を投げ、安打ゼロに抑え込んだ。6日に来日し、石垣島での2軍キャンプで調整してきた右腕は「チームメイトの前で初めて投げて、とてもワクワクした