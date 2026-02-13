俳優の川崎麻世が11日に自身のアメブロを更新。運転免許証の5年前の写真と比較し、現在の姿との違いに驚いたことを明かした。この日、川崎は「昨日は運転免許証の更新に行って来ました」と報告し「五年前の写真と比べてびっくり！！」とコメント。現在と5年前の運転免許証の写真を並べて公開した。続けて「五年前コロナ禍で自粛して家での飲食しか楽しみがないので確かに太ってた時期なんですね」と当時を振り返った。また「俺は油