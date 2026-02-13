県立高校22校を9校に再編する計画案について、広島県教育委員会が一部の学校について統合の保留を検討していることが分かりました。県立高校を巡っては県教委が2033年度時点で、「1学年4学級」を下回ることが見込まれる広島市や呉市、尾道市などの22校について、9校に再編する案を検討していました。複数の関係者によると、この計画案のうち、呉市の呉三津田と呉宮原、尾道市の尾道北と尾道東については、統合を保留する案を検討し