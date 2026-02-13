ロックバンド「SUPERBEAVER」が13日、都内で主題歌を手がけたアニメ映画「銀魂−吉原大炎上−」（監督安藤尚也）の初日舞台あいさつに登壇した。小栗旬（43）主演で実写映画化もされた、同名漫画が原作の大人気シリーズの劇場版最新作。ボーカルの渋谷龍太（38）は「こんなに長く愛されているアニメの新劇場版の主題歌のお話をいただいたときはすごくうれしかった。このような作品に携わることができて光栄」と万感の表情を