タレントの乙葉（45）が13日、東京ビッグサイトで開催された国産木材を扱った展示商談会「WOODコレクション（モクコレ）2026」のトークイベントに登壇した。乙葉は長野県出身。生まれは東京都だが、父の「自然豊かなところで育てたい」という意向から生後3カ月で長野へ引っ越し。走り回るのが大好きな幼少期を過ごした。山や川に囲まれた環境で暮らしたことに対しても「小さいときに経験したのはよかったと思っています」とコ