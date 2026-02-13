衆院選で惨敗を喫した中道改革連合は１３日、都内の党本部で代表選を行い、小川淳也氏が新代表に選ばれた。４９人中で小川氏に２７票、階猛氏が２２票だった。今回の代表選は、野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表の辞任に伴い実施。階氏と小川氏が立候補を届け出た。新執行部は週明けに発足する予定だ。