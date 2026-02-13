MLB・ロッキーズに入団した菅野智之投手がキャンプイン。チームメートともに汗を流しました。オリオールズでメジャー1年目を過ごした菅野投手は、30試合に登板し、10勝10敗、防御率4.64をマーク。その後FAとなるも、ロッキーズと1年契約で合意しました。キャンプ初日はアップ、キャッチボール、守備練習、ダッシュなどの約1時間半の全体練習に参加。チームメートとも言葉を交わす様子を見せました。キャンプイン前に新天地が決まっ