配偶者を亡くしたことをきっかけに、息子夫婦や娘夫婦と同居するケースは少なくありません。その際に悩みやすいのが、「生活費として毎月いくら渡すのが適切なのか」という点でしょう。年金収入が限られている中で、無理のない金額にしたい一方、同居世帯に負担をかけすぎたくないと感じる人も多いのではないでしょうか。 本記事では、公的統計を参考にしながら、同居時の生活費負担について考える際の視点を整理します