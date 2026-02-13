旅行や出張での移動手段として便利なレンタカーですが、不慣れな土地での運転では、予期せぬ渋滞やトラブルで返却時間に遅れそうになることもあるかもしれません。 返却時間に遅れてしまった場合、どのくらいの延滞料金が発生するのか、事前に知っておけば万一の際も冷静に対処できます。本記事では、レンタカーの料金システムや延滞料金の目安、超過料金を支払わないための対策について詳しく解説します。