坂口健太郎主演で日本リメイクもされた人気韓国ドラマ『シグナル』の続編放送の可否が不透明となった。 韓国のテレビ局tvNが公開した2026年ドラマ第1次ラインナップから、当初6月放送予定だった『シグナル2』が最終的に除外され、暗雲が立ち込めている。【写真】『シグナル』俳優に少年院の過去…何をした？2月12日、tvNは主要ターゲットである「tvNニューアダルト」層を意識した2026年の新作ドラマラインナップを発表。リス