中道改革連合［香川1区選出］／小川淳也 衆院議員11日 中道改革連合の代表選挙が13日行われ、衆院選香川1区選出の小川淳也さん（54）が新しい代表に選ばれました。 代表選で、岩手1区選出の階 猛さん（59）との一騎打ちを制しました。 2026年2月8日投開票の衆院選香川1区で、小川さんは829票差で自民党の平井卓也さん（68）との激戦を制し、8回目の当選を果たしました。中道は議席を大きく減らす惨敗となり、小川さん