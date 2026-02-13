【宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ】 【宝多六花 feat. トリダモノ】 【新条アカネ feat. トリダモノ】 受注期間：2月13日～4月22日 2027年2月 発売予定 価格 宝多六花＆新条アカネ：37,620円 宝多六花、新条アカネ：各19,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「宝多六花＆新条アカネ feat.ト