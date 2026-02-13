１３日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４８４．５７ポイント（１．７９％）安の２６５４７．９７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５９．７１ポイント（１．７４％）安の９０１５．４７ポイントと続落した。売買代金は１２８４億５８０万香港ドルとなっている（１２日前場は１２７２億６３３０万香港ドル）。米株高が嫌気される流れ。昨夜の米株市場で