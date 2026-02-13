カーリング女子の北京五輪銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの事務局Xが、13日までに更新。吉田知那美の近影を公開した。【写真】一段と魅力的に！カーリング吉田知那美、テレビ出演で近影Xでは「吉田知那美選手が、2/12（木）16:48から生放送の番組 テレビ朝日「ミラノ・コルティナ2026オリンピック カーリング女子日本×スウェーデン」にゲスト出演いたします。是非ご覧下さい。※写真は2／9テレビ東京出演の際に撮影」と