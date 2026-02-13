NHK大阪放送局の高瀬耕造アナウンサー（50）がこの春から東京に異動し番組を担当することが明らかになった。【写真】稲垣吾郎を意識？ メイク直しをイジられる高瀬耕造アナNHKは12日、東京のNHK放送センターで「2026年度の国内・国際放送の番組改定と主な番組のキャスターについて」取材会を開催。高瀬アナが塚原愛アナウンサー（49）とともに『NHKのど自慢』（毎週日曜後0：15〜1：00）の司会を新たに担当することを発表し