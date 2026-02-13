衆院選で大敗した中道改革連合の新たな代表に小川淳也氏が決まりました。代表選が行われた立憲民主党本部前から中継です。当選が確定した瞬間、小川氏に笑顔はなく、周りの議員に深々と何度も頭をさげました。代表選の投開票に先立って行われた演説では、立候補した階猛氏と小川淳也氏は勝利に向け、支持を訴えました。中道改革連合階猛氏「中道改革連合は他の野党とは一味も二味も違う、少数精鋭だけれども、一騎当千の仲間が揃