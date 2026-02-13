バレンタインデー前日のきょう、千葉県君津市のショッピングセンターでは保育園児たちがチョコレートが入った詐欺対策のグッズを配り、被害防止を呼びかけました。きょう午前、千葉県君津市のイオンスタイル君津で、「ウェルネス保育園君津」の園児13人が来店客に詐欺対策のグッズを配り、被害防止を呼びかけました。バレンタインデー前日ということもあり、グッズの中にはチョコレートも入っていて、園児たちは全員で「詐欺に気を