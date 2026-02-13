東京・歌舞伎町の飲食店から現金を盗んだとして、警視庁は１３日、いずれも米国籍で、米軍岩国基地（山口県岩国市）に所属する２６歳と２０歳の海兵隊員の男２人を窃盗と建造物侵入容疑で東京地検に書類送検した。同庁幹部によると、２人は昨年１２月２４日朝、東京都新宿区歌舞伎町の飲食店２店舗に侵入し、レジから現金計２万７０００円を盗んだ疑い。ともに任意の調べに容疑を認め、２６歳の男は「家族の治療費のためだった