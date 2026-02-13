2026年2月9日、ゆうちょ銀行の「定期貯金」の金利が引き上げられました。昨年から他の銀行では高金利の定期預金が次々と登場しており、「ゆうちょ銀行もそろそろ金利が上がるのでは？」と注目していた方も多いのではないでしょうか。今回は、あらためて「定期貯金とはどんな商品か？」をおさらいしながら、20万円、50万円、100万円を預けた場合に将来どれくらい利息がつくのかも分かりやすく紹介します。ゆうちょ銀行の定期貯金と