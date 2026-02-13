河内遙さんの「涙雨とセレナーデ」が、2027年にテレビアニメ化されることが決定しました。単行本最終14巻の発売日にあわせて、2月13日に発表されました。「涙雨とセレナーデ」は、時代をこえた出逢いと運命の恋を描くタイムスリップ・ロマンスです。講談社の漫画誌「Kiss」で11年にわたり連載され、2026年1月号で最終回を迎えました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】物語は、音楽の授業中に突然光に包まれ、