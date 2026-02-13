バラバラの断片から共通の「音」を導き出す「ひらがなクイズ」！今回は、情緒的な表現からビジネスシーン、日常のレジャーまで、多彩な語彙をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。せ□□つか□□け□□ん□□ょうヒント：お買い物や抽選でもらえるものといえば？答えを見る↓↓↓↓↓正解：いひ正解は「いひ」