ヤクルト木澤がライブBPに登板、力強い投球を披露したヤクルトの木澤尚文投手が沖縄・浦添キャンプの11日にライブBPに登板した。5番手で登板し、序盤こそ制球を乱す場面も見られたが、徐々に調子を上げ最速146キロを計測。投球を終えると今季へかける自身の“立ち位置”を語った。木澤は昨季、制球面に苦しむシーズンを送った。四死球数は奪三振数を上回り、空振りが取れなくなったことは悩みの種だった。1年を通して42試合に