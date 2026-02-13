勝点差を広げたのは事実だ。だが、上積みできたのはわずか１ポイントだった。現地２月12日に行なわれたプレミアリーグ第26節で、首位のアーセナルは７位のブレントフォードと敵地で対戦。61分にノニ・マドゥエケの得点で先制も、71分に追いつかれ、１−１の引き分けに終わった。アーセナルの勝点は57。２位のマンチェスター・シティが４ポイント差で猛追する。アーセナルの番記者アレックス・ハウエル氏は、英公共放送『BBC