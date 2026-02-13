中道改革連合が１３日午後１時から、衆院選大敗の責任をとって辞任した野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表の後任を選ぶ代表選をスタートした。いずれも元立憲民主の階猛氏と小川淳也氏が立候補。午後１時からまず階猛氏がスピーチを始めた。選挙前１７２議席から４９議席に激減。テレビ中継はゼロ。ＮＨＫが午後１時のニュース内で「このあと投票」として党本部前からのレポートが行われたが、その後は予定通り「列島ニュース」