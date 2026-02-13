「ミス東大2020」グランプリで、現役東大院生タレント・神谷明采（あさ、25）が13日、自身のSNSを更新。航空機の搭乗を巡り「軽率な行動を深く反省しております」などと謝罪した。「自身の軽率な行動を深く反省しております。皆様へのお詫びと、今後の姿勢についてまとめました。ご一読いただけますと幸いですとつづり、謝罪文をアップした。謝罪文では「航空機の搭乗に際し、自身の遅刻によって航空会社のスタッフの方々や