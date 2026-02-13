中道改革連合は13日午後、党本部で開いた議員総会で代表選の投開票を実施し、元立憲民主党幹事長の小川淳也氏（54）＝衆院香川1区＝を選出した。小川氏は元立民政調会長代行の階猛氏（59）＝衆院岩手1区＝との一騎打ちを制した。衆院選惨敗を受けた党勢回復や挙党態勢の構築が課題となる。