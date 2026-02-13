ホームセンター大手のコーナン商事は１２日深夜、同業のアレンザホールディングス（ＨＤ）に株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施すると発表した。買い付け価格は１株あたり１４６５円で、総額で２１８億円を見込む。期間は１３日〜３月３０日。アレンザＨＤは、東海地方を地盤にスーパーを展開するバローＨＤの連結子会社。コーナンは、ＴＯＢでバローＨＤが所有する株式を除いた約４９・４％の取得を目指す。ＴＯＢが成立すると